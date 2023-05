Derby Trójmiasta dla Gedanii. Po wygranej z Bałtykiem, gdańszczanie nadal w grze o awans. Na 100-lecie klubu uda się awansować do II ligi?

Druga liga na stulecie klubu. To nadal cel, który w Gdańsku może uda się zrealizować

Do lidera tabeli Olimpii Grudziądz piłkarze Krystiana Ryczkowskiego tracą 4 punkty. Niewiele? Owszem, choć do końca rozgrywek pozostało siedem kolejek. Smaku rywalizacji nadaje fakt, że w ostatnim meczu sezonu to właśnie Gedania przed własną publicznością zmierzy się z Olimpią.

Rozjemcą mogą okazać się również rezerwy Pogoni Szczecin, które do Gedanii tracą 4, a do Olimpii Grudziądz 6 punktów. Ostatniego słowa nie powiedziała również Zawisza Bydgoszcz i być może Polonia Środa Wielkopolska, choć ten zespół w ostatnim meczu uległ rezerwom Pogoni aż 0:6.