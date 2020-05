Derby Trójmiasta. Lechia Gdańsk czy Arka Gdynia? Kto wygra derby Trójmiasta po wznowieniu ekstraklasy i dlaczego?

Lechia przeszła zimą sporo zmian kadrowych, ale jakość piłkarska tego zespołu jest na pewno wyższa niż Arki. W zespole biało-zielonych za kartki nie zagra Filip Mladenović, ale nie brakuje świetnych zastępców. Takim z pewnością jest Rafał Pietrzak, który ma ambicję grać w podstawowym składzie. Trener Piotr Stokowiec ma z kogo wybierać i to powinno być atutem biało-zielonych.

Lechia jest lepsza od Arki w derbowej historii, a całkowicie dominuje jeśli chodzi o rywalizację z lokalnym rywalem w krajowej elicie. Biało-zieloni jeszcze nigdy nie przegrali z Arką w ekstraklasie. Bilans w najwyższej klasie rozgrywkowej to 14 meczów, z których Lechia wygrała 10, a cztery spotkania zakończyły się remisami. W Gdańsku, w rozgrywkach ekstraklasy, Arka nie zdobyła jeszcze nigdy nawet jednego punktu.

3. Bo Piotr Stokowiec ma przewagę nad Ireneuszem Mamrotem

Ireneusz Mamrot przejął Arkę po zmianach właścicielskich w klubie z Gdyni. Tutaj przewaga psychologiczna jest po stronie Piotra Stokowca. Mamrot w poprzednim sezonie prowadził Jagiellonię i czterokrotnie przegrał z Piotrem Stokowcem, w tym w finale Totolotka Pucharu Polski.

4. Bo walczy o czołówkę tabeli

Lechia zajmuje siódme miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, ale to nie jest szczyt ambicji. Biało-zieloni chcą wygrywać, żeby najpierw zapewnić sobie miejsce w grupie mistrzowskiej, a następnie, żeby walczyć o czołowe pozycje w ligowej tabeli. To drużyna wciąż ze sporym potencjałem.

5. Bo ma Flavio Paixao

Flavio Paixao jest derbowym katem Arki. Kapitan Lechii w starciach derbowych trafił już siedem razy i ma apetyt na kolejne bramki. Kapitan Lechii doznał kontuzji na początku maja, ale doszedł do zdrowia i jest już w pełni gotowy do gry. To świetna informacja dla Lechii, ale dla Arki już nie.