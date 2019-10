Derby Trójmiasta w Gdyni bez kibiców Lechii Gdańsk! Wojewoda pomorski zamknął sektor gości

Arka Gdynia przeznaczyła 746 wejściówek dla fanów Lechii. Wszystkie zostały już sprzedane. Do głosu doszedł jednak Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, który najpierw chciał ograniczyć liczbę kibiców w sektorze gości do 200 i obarczyć ich dodatkowo kosztem SKM-ki, czego nie było nigdy wcześniej, nawet jak kibice Arki przyjeżdżali do Gdańska wspomóc chociażby fanów Lecha Poznań. Ostatecznie podjął decyzję o zamknięciu całego sektora gości na derby Trójmiasta Arka Gdynia - Lechia Gdańsk.

CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk

"Uczestnictwo dwóch trójmiejskich klubów w rozgrywkach Ekstraklasy – Lechii Gdańsk oraz Arki Gdynia- jest ogromnym sukcesem i powodem do dumy.

Mecz między wspaniałymi klubami jest wielkim wydarzeniem sportowym. Chciałbym, żeby te rozgrywki mogły się odbyć i być prawdziwym świętem dla kibiców piłki nożnej.

Z uwagi jednak na zaistniałe okoliczności - brak możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przez podmioty biorące udział w organizowaniu spotkania oraz negatywną ocenę dokonaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, byłem zmuszony wydać decyzję zakazującą udziału kibiców gości podczas meczu w Gdyni.