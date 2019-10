Derby Trójmiasta w piłce nożnej. Arka Gdynia i Lechia Gdańsk na murawie, a kibice z wypiekami na twarzy na trybunach i przed telewizorami

Wśród najbardziej zagorzałych kibiców Arki Gdynia i Lechii Gdańsk funkcjonuje przekonanie, że nieważne jest miejsce w tabeli ligowej, jeśli w grę wchodzi starcie z rywalem zza miedzy. Tego rywala trzeba ograć, by zaskarbić sobie sympatię trybun. Czasami jest to wręcz irracjonalne żądanie. Szczególnie, kiedy obie drużyny dzieli różnica sportowej klasy. Kibice przywołują wtedy jedno z najpopularniejszych powiedzeń Kazimierza Górskiego: Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Zawodnicy mają dawać z siebie po prostu więcej i więcej. I tak przez 90 minut.

Derby Trójmiasta. Faworytem najczęściej była ostatnio Lechia Gdańsk

W niedzielę, 20 października na stadionie miejskim w Gdyni dojdzie do 43. konfrontacji Arki i Lechii. Będzie to także 14. spotkanie na poziomie ekstraklasy (rozpoczęły się one od sezonu 2008/2009). To właśnie pierwsze starcie w najwyższej klasie rozgrywkowej - 3 października 2008 roku na starym stadionie przy Olimpijskiej w Gdyni - wiązało się z wielkimi oczekiwaniami względem piłkarzy Arki. Dowodzona przez trenera Czesława Michniewicza drużyna wyglądała zdecydowanie lepiej "na papierze". Dariusz Żuraw, Bartosz Karwan, Dariusz Ulanowski, Marcin Wachowicz i spółka nie udźwignęli ciężaru gatunkowego tego meczu. Zaskoczył Paweł Buzała, który w 64. minucie wyprowadził jedną z pierwszych i jak się później okazało najważniejszych akcji meczu, a Lechia wygrała w Gdyni 1:0.

Drugi raz, kiedy przed meczem derbowym wyżej stały akcje Arki Gdynia, nastąpił 13 kwietnia 2018 roku. Wówczas Lechia Gdańsk do końca walczyła o utrzymanie się w gronie najlepszych drużyn w kraju. Każdy punkt był dla niej na wagę złota. Arka balansowała w środku stawki, ale nie musiała stresować się aż tak bardzo. Na murawie nowego stadionu w Gdyni lepsi okazali się jednak lechiści. Zaczęło się od dobrze wykonanego rzutu karnego przez Mateusza Szwocha, ale później dwoma bramkami odpowiedzieli gdańszczanie - Steven Vitória i Flávio Paixão.