Dewastacja zabytkowego kościoła w Gdańsku. Do incydentu miał dojść na marszu równości. Suwerenna Polska z apelem do prezydent Dulkiewicz

Posłowie Suwerennej Polski wspólnie wystosowali apel do prezydent Gdańska o podjęcie interwencji i potępienie aktu wandalizmu, jaki miał mieć miejsce na Trójmiejskim Marszu Równości.

- My dzisiaj, razem z panem ministrem Kowalskim, złożyliśmy do pani prezydent kolejny już apel o to, żeby stanęła na wysokości zadania, żeby nie tylko mówiła, ale także zrobiła. Jeżeli jest za tym, żeby osoby, które są wartościowe dla Gdańska, przyczyniały się do jego rozwoju - a takimi osobami są w szczególności bracia pallotyni, którzy pomagają osobom, które tego głosu nie mają - żeby jawnie potępiła to, co stało się na marszu równości 27 maja, żeby powiedziała wprost, że pod czymś takim się nie podpisuje – zakończył wicewojewoda Jankowski.