Dickery waffle Gdańsk. Nowa kontrowersyjna cukiernia w Gdańsku. Jakie opinie zbierają Dickery Gdańsk na Instagramie i w Google? Zdjęcia

Dickery w Gdańsku. Jak funkcjonuje cukiernia? Jakie zbiera opinie? ZDJĘCIA

Cukiernia Dickery przywędrowała nad morze z Wrocławia, a jej twórcami są Rusłana i Krystian. Jej nazwa oraz menu słynie z kontrowersji, ponieważ serwuje dwa rodzaje gofrów: w kształcie penisów (Hero) i wagin (Shero). Założyciele Dickery chcą przełamać tabu, jakim w Polsce jest seksualność i zdecydowali, że zrobią to za pomocą zabawnych i słodkich wypieków. Lokal w Gdańsku urządzony jest w podobnym stylu do pozostałych. Dominuje w nim kolor różowy, a dekoracja wnętrza to lustro i neon "Sex is art".

