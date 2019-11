Disney On Ice w Ergo Arenie. "Moc jest w Tobie!" - widowisko na lodzie w hali na granicy Gdańska i Sopotu [zdjęcia]

Disney On Ice w Ergo Arenie 9-11.11. 2019 r.

- Gotowi na niezwykłą przygodę? Gotowi na odkrywanie tego, co nieznane? Zapraszamy na opowieść o niezależności i sile, w którą nigdy nie należy wątpić. O tym, by nie bać się marzyć i realizować swoich pragnień - zachęcają organizatorzy widowiska "DISNEY ON ICE: MOC JEST W TOBIE!".

Za nami już dwa trójmiejskie spektakle, które odbyły się w sobotę 9.11.2019. Przed nami - kolejnych 7, które zostaną wystawione w niedzielę 10.1.2019 i poniedziałek 11.11.2019!

Zobaczcie zdjęcia z sobotniego porannego spektaklu: