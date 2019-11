Disturbed zagrają w hali Ergo Arena. Usłyszymy "Sound of Silence"?

Multiplatynowy gigant hard rocka z Chicago odniósł rzadko spotykany sukces "debiutując na pierwszym miejscu notowania Billboard Top 200 pięcioma kolejnymi albumami studyjnymi". To wyróżnienie podniosło ich do rangi zespołu Metallica, która dotychczas dokonała tego jako jedyny inny zespół hard rockowy w historii tego notowania.

Album Immortalized (2015) zdobył platynę a hit "Soud of Silence" pokrył się potrójną platyną oraz był nominowany do nagrody Grammy 2017 w kategorii "Best Rock Performance".

Od czasu założenia zespołu w 1996 roku, Disturbed - w skład którego wchodzą: David Draiman [wokal], Dan Donegan [gitara], Mike Wengren [perkusja], and John Moyer [bas] - sprzedał 16 milionów albumów na całym świecie a 11 singli zespołu zdobyło pierwsze miejsce w notowaniu Active Rock Radio.

Koncert będzie częścią trasy Evolution World Tour promującej ich ostatni album “Evolution” wydany w październiku 2018 r. W ramach promocji tej płyty, kwartet z Chicago gościł już w Polsce grając na warszawskim Torwarze w dniu 20 czerwca 2019 r.