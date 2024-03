Dla kogo kobiece derby Pomorza na Polsacie Plus Arenie? AP Orlen Gdańsk chce kolejnej wygranej, a Pogoń Dekpol Tczew liczy na przełamanie

Dla piłkarek AP Orlenu Gdańsk nowy sezon w Orlenie Ekstralidze kobiet będzie wyjątkowy. To dlatego, że drużyna znalazła swój dom na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy. Na tym obiekcie…

W sobotnim meczu na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku kibice mogą spodziewać się wielu emocji, bo tych w derbach Pomorza po prostu nie może zabraknąć. Warto, aby jak najwięcej kibiców wybrało się na to spotkanie. Podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego walczą o medal mistrzostw Polski, więc doping i wsparcie trybun na pewno im się przyda. Pogoń z kolei mocno liczy na swoich fanów, bo w końcu chce się przełamać i sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w derbach Pomorza. Drużyna z Gdańska zajmuje szóste miejsce w tabeli Orlenu Ekstraligi kobiet, ale do trzeciego SMS Łódź traci zaledwie jeden punkt. Medal mistrzostw Polski jest zatem wciąż realny i w zasięgu ręki, ale drużyna nie może pozwolić sobie na wpadki, ale musi regularnie zdobywać punkty. Trener Borkowski liczy na to, że jego podopieczne – po wygranej w Koninie nad Medykiem – zaczną budować zwycięską serię. Futbolistki z Tczewa z kolei usadowiły się w środkowej części tabeli, zajmują ósmą pozycję i do podium tracą siedem punktów, ale nad strefą spadkową mają identyczną przewagę. Pogoń Dekpol liczy też na pierwszą wygraną w rundzie wiosennej, bo na razie zdobyła jeden punkt.