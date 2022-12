Dlaczego tyle musimy zapłacić za karpia w tym roku i dlaczego akurat karp to ryba wigilijna?

Ile trzeba zapłacić za wigilijnego karpia w tym roku?

Ceny są wyższe średnio o około 50 proc. względem ubiegłego roku. Jeśli myślimy o kupnie karpia wprost z gospodarstwa rybackiego, to zapłacimy najczęściej od 20 zł za rybę. Takie ceny występują w regionach, w których jest stosunkowo dużo stawów z karpiami. Tam, gdzie hodowli jest mniej, gdzie jest mniejsza konkurencja, i dodatkowo ryby trzeba przewieźć, ceny będą wyższe. Zostanie w nich uwzględniony m.in. wyższy koszt paliwa. Na północy Polski raczej hoduje się pstrągi, stawów z karpiami jest mniej. A to oznacza, że w okolicach Trójmiasta może być ciężko znaleźć gospodarstwo rybackie, w którym za całego żywego karpia zapłacimy mniej niż 30 zł. Oczywiście za wypatroszoną rybę trzeba zapłacić więcej - około 40 zł. Tuszka karpia kosztuje ponad 40 zł za kilogram, a za płaty trzeba wydać 50 zł i więcej. W wielu sklepach sieciowych ogłaszane są teraz promocje i ceny wynoszą około 29 zł za kilogram ryby, wraz z wnętrznościami. Pamiętajmy, że głowa, kręgosłup i wnętrzności stanowią połowę ciężaru ryby. Chcąc uzyskać mięso ważące tyle, co cała ryba, trzeba kupić dwie ryby. A jeśli ktoś nie jest zainteresowany patroszeniem, to może kupić filety bez ości, za 60-80 zł za kg.