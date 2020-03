Dlaczego w Biedronkach są tłumy klientów mimo wprowadzonych limitów?

- Siostra weszła dziś do Biedronki i ujrzała „dzikie tłumy” - pisze w liście do redakcji pan Tomasz [nazwisko do wiad. red.] i dodaje, że sytuacja miała miejsce w jednej z gdyńskich Biedronek. - Pani sprzedawczyni powiedziała, że decyzją zarządu wpuszczają do sklepu bez kontroli, bez limitu osób, bez ograniczeń. Powód: spadły przychody. To nie żart. Czy tak można? - pyta nasz Czytelnik.

Jedno jest pewne: tak być nie powinno. Zwłaszcza, że zaledwie kilka dni temu sieć ogłosiła wprowadzenie całego pakietu środków ochronnych, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa. Najważniejsze punkty to limit klientów, mogących przebywać w tym samym czasie na terenie jednej placówki, nowe, krótsze godziny otwarcia sklepów, a także podajniki z płynem dezynfekującym w strefach wejść dla klientów.