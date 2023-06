Długi weekend w czerwcu w Boże Ciało 2023. Kiedy wypada, jaka będzie pogoda? Inne długie weekendy do końca roku Emil Hoff

Długi weekend czerwcowy 2023 zbliża się wielkimi krokami. Najwyższa pora sprawdzić, kiedy dokładnie wypada Boże Ciało, czy trzeba brać urlop i jaka będzie pogoda. Pomagamy zaplanować długi weekend w czerwcu. Przemysław Świderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Długi weekend czerwcowy 2023, na który pozwala nam Boże Ciało, to kolejna okazja do wypoczynku, zorganizowania krajoznawczej wycieczki po Polsce, a może nawet krótkiego wyjazdu za granicę solo lub z rodziną. Kiedy wypada Boże Ciało i długi weekend czerwcowy w 2023 r., czy trzeba brać urlop, by wypoczywać dłużej, jaka będzie pogoda w czerwcu? Poniżej odpowiadamy na te pytania, a także wskazujemy, jakie jeszcze długie weekendy czekają nas w 2023 r.