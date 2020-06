Długi weekend w dobie pandemii. Dużo mieszkańców i turystów na ulicach Gdańska

Gdański adwokat z 30 zarzutami. Grozi mu 8 lat więzienia

Adwokat Piotr P. był obrońcą w wielu głośnych sprawach – m.in. gangsterów Andrzeja B. pseudonim Słowik czy Marka M. ps. Oczko. W poniedziałek 8.06.2020 roku został zatrzymany przez policję po to, by usłyszeć 30 zarzutów: oszustwa, podżegania do składania fałszywych zeznań, utrudn...