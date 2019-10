Długoterminowa prognoza pogody na jesień. Co nas czeka we Wszystkich Świętych 2019? Jaki będzie 1 listopada? Sprawdź!

Przewidywana prognoza pogody. 1 listopada - jaki będzie?

We Wszystkich Świętych przewiduje się, że na niebie pojawi się słońce. Termometry w dzień wskażą maksymalnie 12 stopni Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do 4 stopni. Ciśnienie będzie utrzymywało się na poziomie ok. 988 hPa. Miejscami możliwe częściowe zachmurzenie. Podaje się, że tego dnia na południu Polski mogą wystąpić nieznaczne opady deszczu - do 0,3 mm/12h.