Dni otwarte nowej inwestycji deweloperskiej Smolna Sopot

Dni otwarte inwestycji Smolna Sopot odbędą się 17 i 18 czerwca, w godzinach od 10.00 do 15.00. Będzie można zobaczyć zarówno architekturę, wnętrza i części wspólne inwestycji, jak i starannie zaprojektowaną zieleń, stanowiącą integralną część całego kompleksu. Dodatkową atrakcją będzie wystawa zdjęć fotografa, Jacka Poremby. Goście będą mogli zobaczyć także autorską ceramikę Invest Komfort. Dla najmłodszych przygotowano animacje. Na wydarzenie obowiązują zapisy - należy wypełnić zgłoszenie na stronie: www.investkomfort.pl/dni-pokazowe-smolna/

- Smolna Sopot powstała z myślą osobach, które chcą w pełni korzystać z uroków życia w Trójmieście - mówi Norbert Miętki z Invest Komfort. - To jedna z bardzo niewielu nowych inwestycji mieszkaniowych w Sopocie. Niezwykle rzadko zdarza się, by spokój oraz sąsiedztwo morza i lasu łączyły się z bliskością metropolii, oraz najwyższej klasy architekturą tak harmonijnie jak tutaj. To zdecydowanie klimatyczne miejsce, które karmi wszystkie zmysły.