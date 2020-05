Do Trójmiasta wrócą 3 pociągi. Wznowią połączenia kolejowe Pomorza z Warszawą, Łodzią, Kołobrzegiem, Szczecinem i Olsztynem [rozkład jazdy]

Koronawirus na Pomorzu. Wznowione połączenia kolejowe (maj 2020)

Pociąg TLK Słowiniec w relacji Warszawa Zachodni – odjazd o godz. 8:27 do Gdynia Główna przyjazd – 12:45 wróci na trasę od 4 maja 2020 roku. W trasę powrotną z Gdyni Gł. wyruszał on będzie o godz. 16:53 by do Warszawy Zach. dotrzeć o godz. 21:19.

Z kolei jadący przez Trójmiasto pociąg IC Parsęta od 9 maja 2020 roku kursował będzie w skróconej relacji na odcinku Warszawa Zach. odj. 8:32 – Kołobrzeg przyj. 16:55. Natomiast w przeciwnym kierunku, na przecinającej Trójmiasto trasie Kołobrzeg-Warszawa Zach. pojedzie od 10 maja 2020 r. (odj. 12:55, przyj. 21:30). Z kolei w dniu 3 maja wykona on skrócony kurs Gdynia Gł. – Warszawa Zach.

Tymczasem, również zatrzymujący się na trójmiejskich stacjach skład IC Żuławy w relacji Olsztyn Gł.–Szczecin Gł. wróci na trasę od 4 maja 2020 r. Stację początkową opuszczał będzie o godz. 8:27, a do końcowej dojeżdżać ma o godz. 12:45. W przeciwnym kierunku kursowanie „Żuław” rozpocznie się dzień wcześniej – 3 maja, a godziny odjazdu ze Szczecina to 16:53, zaś dojazdu do Olsztyna - 21:19.