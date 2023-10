Dobre wyniki polskich windsurferów. Igor Lewiński brązowym medalistą mistrzostw świata!

Mistrzostwa świata zostały rozegrane w Kadyksie (Hiszpania), a na starcie stanęło 360 zawodników i zawodniczek z 27 krajów. Polacy świetnie radzili sobie w serii eliminacyjnej i od początku zaznaczyli medalowe aspiracje.

- Finałowy dzień regat rozgrywanych w Kadyksie to prawdziwa wojna nerwów. Do serii medalowej w kategoriach U19 i U17 awansowało aż 9 polskich żeglarzy. Nic zatem dziwnego, że apetyty medalowe były spore. Ostatecznie mamy jeden medal i w każdej kategorii Polaków w ścisłej czołówce - mówi Jakub Jakubowski z Polskiego Związku Żeglarskiego.

Po brązowy medal w klasie iQFoil sięgnął Igor Lewiński z Gdańskiego Klubu Żeglarskiego.

- Igor Lewiński przez całe regaty spisywał się znakomicie. Serię medalową rozpoczął od ćwierćfinału, potem wygrał półfinał, a w wyścigu finałowym wszystko miał pod kontrolą niemal do samego końca. W bardzo słabym wietrze prowadził wyścig z dużą przewagą, ale na ostatnim znaku zahaczył o boję i stanął w miejscu. Rywale go wyprzedzili. Do mety miał 200 metrów. Cóż, błędy zdarzają się najlepszym. Jest niedosyt, ale też Igor jest takim zawodnikiem, że cieszy się z tego, co ma, a nie rozpacza nad straconymi szansami. Jest świadomy swojego błędu i na pewno wyjdzie z tej sytuacji silniejszy - mówi Maciej Dziemiańczuk, trener Kadry Narodowej Juniorów iQFoil.