Dodatek 500 plus dla seniorów. W przyszłym roku zmienią się zasady wypłaty tego świadczenia. Wzrośnie próg dochodowy do kwoty 2157,80 zł

W 2023 r. zmienią się zasady wypłaty tzw. 500 plus dla seniorów, czyli świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wzrośnie próg dochodowy uprawniający do tego dodatku. Od 1 marca 2023 r. wyniesie on 2157,80 zł (obecnie jest to 1896,13 zł). Sprawdź, jak dodatek jest obliczany i jakie trzeba spełnić warunki.