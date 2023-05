Dodatki do emerytury. 500 i 200 złotych do emerytury. Dodatkowe pieniądze dla osób po 65. i 75. roku życia. Sprawdź, jak je zdobyć

Na dodatkowe 500 zł do emerytury mogą liczyć osoby, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. To osoby, które potrzebują stałej, codziennej pomocy przy zapewnieniu podstawowych potrzeb życiowych. Chodzi m.in. o przygotowanie posiłków, utrzymanie higieny lub zażywanie odpowiednich leków.

