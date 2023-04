Dodatkowe 3000 zł na dziecko. W maju musisz złożyć wniosek jeśli pobierasz zasiłek macierzyński i rodzicielski. Jak i do kiedy go złożyć?

Możesz dostać dodatkowe 3000 zł na małe dziecko

- To oczywiście tylko część z wprowadzonych rozwiązań. To bardzo ważne zmiany służące rodzinom, pracującym rodzicom – komentowała minister rodziny Marlena Maląg.

Nowelizacja kodeksu pracy daje też m.in. prawo do dodatkowych dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego. Ten jest dłuższy, ale nie może być przenoszony między rodzicami, więc skorzystać będzie mogła z niego matka lub ojciec, a nie oboje.

W środę 26 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące wypłaty zasiłków macierzyńskich. To data kluczowa, bo właśnie od tego dnia będzie można wysyłać wniosek, dzięki którym dostaniesz wyższe świadczenia na małe dziecko. Ile? To zależy od konkretnego przypadku, ale górna granica szacowana jest nawet na trzy tysiące złotych.

Urlop rodzicielski - 9 tygodni

W znowelizowanym kodeksie zmieniły się przepisy dotyczące prawa do urlopu rodzicielskiego. Ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego, mimo że matka jego dziecka w dniu porodu nie miała pracy lub w ubezpieczenia chorobowego. Te rzeczy zostały uniezależnione.

Nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego. Jak dostaniesz 3 tysiące złotych?

Co to daje w praktyce? Wyższe świadczenie, które wskoczy odpowiednio na pułapy:

Nie stracą też rodzice, którzy już (przed 26 kwietnia 2023 r.) są na urlopach rodzicielskich. Te osoby NAJPÓŹNIEJ do 17 maja 2023 roku muszą złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia według nowych przepisów.

Można podnieść jego wysokość aż o 11,5% (do 81,5 proc.) - wystarczy, że matka złoży wniosek o zasiłek. Ale trzeba się z tym pospieszyć i zrobić to w terminie 21 dni od dnia porodu. Wniosek musi dotyczyć zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze .

Jak szacują eksperci, rodzice w ten sposób zyskać od ok. 1500 zł do nawet 3000 zł.

Urlop opiekuńczy. Dadzą 5 dni w roku ekstra, ale jest warunek

Przepisy wprowadzają też 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego (w roku kalendarzowym). Ten przeznaczony będzie na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnym (syn, córka, matka/ojciec lub małżonek) lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Aby otrzymać ten urlop, musimy złożyć wniosek do pracodawcy (elektroniczny bądź klasyczny, w postaci papierowej) najpóźniej na 1 dzień przed jego rozpoczęciem.

Piec dni mniej w pracy to dobra wiadomość, ale jest i haczyk. Za ten okres nie będziemy mieli prawa do wynagrodzenia, choć oficjalnie będzie wliczał się nam do okresu zatrudnienia.