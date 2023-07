Dokąd i za ile Polacy wyjadą na wakacje w tym roku? Sprawdził Związek Banków Polskich

– Średnio na wakacje, w przeliczeniu na osobę, zamierzamy wydać w bieżącym roku 1614 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 1358 zł. Należy zatem liczyć się z tym, że za tegoroczne wakacje zapłacimy nawet o 20 proc. więcej niż przed rokiem. Warto pamiętać, że jest to kwota uśredniona, wynikająca z przeliczenia tego, ile zamierzamy wydać i ile osób będzie nam towarzyszyć – komentuje dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

Wakacje będą kosztować więcej co jest zrozumiałe w obliczu wysokiej inflacji. Nie wszyscy urlopowicze zamierzają w trakcie wypoczynku wydać więcej niż rok temu. Wniosek - prawdopodobnie będą oszczędzać np. na jedzeniu i rozrywkach. Z opracowania Związku Banków Polskich pt. "Raport – nasze drogie, polskie wakacje" wynieka, że ponad połowa badanych zadeklarowała, że przeznaczy na wypoczynek więcej niż w ubiegłym roku, jednak co trzeci nie zamierza wydawać więcej.

Polacy zamierzają sfinansować wakacyjny wypoczynek przede wszystkim z własnych zasobów. Podobnie było w ubiegłym roku. Aż 85 proc. deklaruje, że nie zamierza sięgać po kredyt lub pożyczkę na sfinansowanie wakacyjnych planów. Tylko co dziesiąty badany rozważa taką możliwość. Potwierdzają to także wyniki majowego „Monitora Bankowego” ZBP. Bankowcy pytani o to, czy zauważają wzrost zainteresowania ofertą kredytów i pożyczek na wakacyjny wypoczynek, w zdecydowanej większości udzielili przeczącej odpowiedzi. Aż trzech na czterech badanych pracowników banków nie widzi takiego zainteresowania.