Doktorat honoris causa dla Andrzeja Dudy? AWFiS w Gdańsku chce nagrodzić prezydenta

Nie zmieniono zasad przyznawania honorowego obywatelstwa

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska kontrowersje wywołała uchwała w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Chodziło o to, by zaszczytny tytuł trudniej było zdobyć. To pokłosie afery z księdzem Henrykiem Jankowskim, któremu radni odebrali ...