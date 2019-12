"Dolarowiec" w Gdańsku Wrzeszczu świętuje 50 lat! W oknach błyśnie "50", przyjdź i zaśpiewaj 100 lat

Jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Wrzeszcza obchodzi we wtorek okrągłe 50. urodziny. Do użytku oddano go 31 grudnia 1969 r. Mowa o wieżowcu u zbiegu ul. Partyzantów i al. Grunwaldzkiej. Z tej okazji fundacja Palma oraz Instytut Langfuhr zorganizowali wiele okolicznościowych wydarzeń.