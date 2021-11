Odpadające tynki, łuszcząca się farba, chwiejące się poręcze i połamane drewniane schody sprawiają, że odechciewa się do nich wchodzić. Trudno wręcz uwierzyć, że prowadzą one do lokali, w których mieszkają ludzie. Klatki schodowe są tak przerażające, że spokojnie mogłyby stanowić scenografię krwawych horrorów. Zobaczcie sami