Dom Sąsiedzki w Gdańsku. Kto ma rację w sporze o budynek w Letnicy?

Nieco inaczej na sprawę patrzą mieszkańcy Letnicy, którzy wykazują spore zaniedbania w prowadzeniu budynku przy ul. Uczniowskiej w Gdańsku.

- Obecny budynek, w którym swoje siedziby ma GOT i Rada Dzielnicy Letnica, został odremontowany w ramach rewitalizacji - mówi Marzena Kolmer, przewodnicząca Rady Dzielnicy Letnica. - W trakcie remontu, oprócz przywrócenia budynku do życia, przystosowano również pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie te pomieszczenia służą jako magazyn.