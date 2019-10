Dom Zdrojowy w Brzeźnie do remontu. Odzyska blask w 1,5 roku. Powstanie tam Centrum Edukacji Ekologicznej

- Bardzo się cieszę, że Dom Zdrojowy nie tylko zostanie odrestaurowany, ale również zmieni swoją funkcję, na Centrum Edukacji Ekologicznej i będzie służył mieszkańcom dzielnicy oraz całego miasta. Myślę, że to miejsce uatrakcyjni najbliższą okolicę i będzie jednocześni pierwszą z kilku kolejnych inwestycji w Brzeźnie od pasa nadmorskiego, aż do terenów portowych – powiedział Alan Aleksandrowicz , zastępca prezydent Gdańska ds. inwestycji w piątek przy okazji podpisania umowy na realizację robót.

W podpisaniu umowy uczestniczyli też Paweł Golak - dyrektor Hevelianum , będącego inwestorem, oraz - ze strony wykonawcy - Stanisław Poniewierka, prezes zarządu w firmie Poleko , która zwyciężyła w przetargu i za ok. 23 mln zł brutto wykonać ma w ciągu 18 miesięcy od lipca 2019 r. prace.

Przy podpisaniu umowy obecni byli także Radni Dzielnicy i mieszkańcy Brzeźna. W budynku dawnego Domu Zdrojowego oraz w przyległym parku ma powstać „zielona szkoła” – Centrum Edukacji Ekologicznej. Jak zapowiadają urzędnicy, grupy zorganizowane młodzieży szkolnej, uczestnicy indywidualni oraz mieszkańcy Brzeźna będą mogli wziąć tam udział m.in. w wykładach, szkoleniach, panelach dyskusyjnych i warsztatach. Do dyspozycji będą także miejsca noclegowe i restauracja. Dom Zdrojowy ma też dodatkowo pełnić funkcję miejsca spotkań i integracji lokalnych społeczności.

- Dom Zdrojowy to nie tylko Centrum Edukacji Ekologicznej i zielona szkoła. Mamy nadzieję, że będzie to również miejsce, które spodoba się mieszkańcom Brzeźna, będą się tu czuli dobrze i wspólnie z nami tworzyli jego atmosferę. Zarówno Rada Dzielnicy i mieszkańcy interesowali się projektem, i dzięki wspólnym wysiłkom udało się doprowadzić do realizacji inwestycji. Liczę, że spotkamy się tu ponownie za 18 miesięcy, aby świętować otwarcie i odkrywać potencjał tego miejsca – stwierdził Paweł Golak, dyrektor Hevelianum.