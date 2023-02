Dom Zdrojowy w Brzeźnie odkrywa tajemnice Kurhausu przed gdańskimi seniorami

Gdańska Fundacja Zdrowie Przez Ruch wraz z Hevelianum, gospodarzem Domu Zdrojowego, zaprasza seniorów na wycieczkę z przewodnikiem. Będzie to okazja, by przynieść się do roku 1893, kiedy to Kurhaus oferował pokoje letnikom i zapewniał wiele atrakcji.

W dawnych latach w tym miejscu odbywały się koncerty na 500 osób, zajęcia ruchowe, masaże i kąpiele lecznicze. Ponadto Kurhaus oferował szeroki wachlarz różnych diet zdrowotnych, w tym dietę wegetariańską, która dziś powróciła do łask. Tamtejsza działalność Kurhausu jest bliska naszemu sercu i prowadzonym przez nas działaniom aktywującym siły witalne człowieka.



Po zakończeniu zwiedzania dla uczestników przygotowano niespodzianki i dodatkowe atrakcje. W restauracji Zdrojowej mieszczącej się w odrestaurowanym Domu Zdrojowym, przedstawicielka Gdańskiej Fundacji Zdrowie Przez Ruch przeprowadzi losowanie czterech zaproszeń na rowerowe warsztaty.