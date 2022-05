Dominik Piła pogrążył Arkę w półfinale baraży o Ekstraklasę. Od lipca będzie piłkarzem Lechii. Gdańscy kibice już go uwielbiają

Czwartkowy mecz w Gdyni podzielił trochę Gdańsk. Jeśli spojrzy się na reakcje w mediach społecznościowych, to część kibiców Lechii zdecydowanie trzymała kciuki za Chrobrego Głogów, ale była też spora grupa ludzi, którzy chcieliby ponownie zasmakować derbów Trójmiasta w Ekstraklasie.

To spotkanie miało sporo podtekstów, a jednym z większych był Dominik Piła. To że strzelił gola w Gdyni nie jest niczym sensacyjnym, bo jest to jeden z najlepszych młodzieżowców w Fortuna I lidze. Ale smaczkiem jest to, że Piła od 1 lipca będzie już zawodnikiem Lechii Gdańsk, z którą podpisał kontrakt do końca sezonu 2024/25.

Biło się o niego pół ligi

Na początku stycznia portal "Weszlo.com" pisał o Pile, że interesowała się nim spora grupa klubów z Ekstraklasy. Wymieniano Widzew Łódź, Radomiaka Radom, Górnika Zabrze, Piasta Gliwice, Wisłę Kraków, Raków Częstochowa, Śląska Wrocław i Zagłębie Lubin.