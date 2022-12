Dominika Kwiatkowska z Kartuz podbija muzyczny rynek. Śpiewała w chórkach u Sylwii Grzeszczak, teraz z Tabbem wraca z singlem "Kolo" | FOTO

Dominikę Kwiatkowską świetnie znają mieszkańcy Kartuz, bo właśnie stąd pochodzi młoda rozśpiewana wokalistka. Jej głos można było też usłyszeć w chórkach muzycznych polskich gwiazd - między innymi Izabeli Trojanowskiej czy Sylwii Grzeszczak. W końcu jednak przyszedł czas na karierę solową.

Debiutanckiego singla Domniki ("Potwór") wyprodukował Tabb - znany producent muzyczny i inżynier dźwięku. Kryjący się pod tym pseudonimem Bartosz Zielony pochwalić się może współpracą z Sound n Grace, Natalią Szroeder, Liberem, Sylwią Grzeszczak, czy Honoratą Skarbek.

Ich wspólna piosenka zadebiutowała pod koniec 2021 roku. Choć znajomość obojga artystów jest znacznie dłuższa.

- Ona była Uczestniczką, On jurorem. Poznali się podczas talent-show "Śpiewajmy razem. All together now” w Polsacie a teraz po latach - stworzyli swój pierwszy numer! - tak tę znajomość relacjonują w ID Records.