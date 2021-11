Domowe syropy na przeziębienie. Tradycyjne receptury nie wychodzą z mody! Czarny bez na odporność, pędy sosny na kaszel a malina na gorączkę

Domowe syropy na przeziębienie

Kiedy za oknem spadają liście to znak, że jesień zadomowiła się w pełni. W tym okresie pojawiają się wzmożone przeziębienia, spadek odporności i kiepskie samopoczucie. Jak sobie pomóc? Remedium mogą okazać się domowe syropy. Wykonane z prostych, dostępnych wszędzie składników wspomogą organizm w naturalny sposób.

Syropy - domowe sposoby na przeziębienie i grypę. Przepisy

Syrop malinowy - właściwości

Syrop z maliny to klasyka gatunku. Mieszany z wodą orzeźwia i ugasza pragnienie, dodany do herbaty rozgrzewa, a desery polane różowym płynem smakują wybornie. W sezonie jesienno-zimowym pomaga w walce z przeziębieniem, w przypadku występowania gorączki obniża ją i działa napotnie. W malinach znajdziemy bogactwo witamin C, E, grupy B oraz wapnia, potasu, magnezu i żelaza.

Syrop z pędów sosny - odetchnij pełną piersią