Donald Trump wstrzymuje amerykańskie dotacje dla WHO

Kwestia wstrzymania składek polaryzuje amerykańską opinię publiczną. Przychylne Trumpowi media chwalą decyzję jako racjonalną - przychylają się do opinii, że WHO przekłada poprawność polityczną nad swoje obowiązki statutowe. Pojawiają się jednak liczne głosy, że uzasadnienia wstrzymania składek nie mają pokrycia w rzeczywistości i są próbą przykrycia nieudolnych krajowych prób walki z pandemią.

Nie wiadomo jednak jeszcze, czy decyzja Trumpa faktycznie doprowadzi do wstrzymania składek. Jak podaje serwis Bloomberg.com, decyzja o zawieszeniu składek musi jeszcze zostać zatwierdzona prze Kongres. Płatność składek miała by być wstrzymana na 60 dni.

Ile pieniędzy straci WHO?

Jeśli jednak decyzja zostanie wprowadzona w życie, będzie to fatalna wiadomość dla Światowej Organizacji Zdrowia. Stany Zjednoczone do tej pory płaciły najwyższe składki ze wszystkich krajów członkowskich. Dotacje wpłacane są w dwuletnich cyklach - podczas ostatniego wpłaciły one 893 miliony dolarów. To 22% wszystkich dotacji.