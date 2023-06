Dorota Kania, redaktor naczelna Polska Press, laureatką honorowej nagrody Stowarzyszenia „Godność”

Władze Stowarzyszenia Godność wręczyły Dorocie Kani honorową nagrodę organizacji podczas kameralnej uroczystości przy gdańskim pomniku Jana Pawła II i Ronalda Reagana. Statuetka jest miniaturą pomnika, powstałego z inicjatywy stowarzyszenia. Stowarzyszenie wyróżniło dziennikarkę i publicystkę 4 czerwca „w dowód uznania za postawę patriotyczną i znakomitą twórczość w dziedzinie publicystyki odsłaniającej złogi komunizmu w wolnej Polsce”, jak głosi dedykacja wygrawerowana na statuetce.

- Stowarzyszenie Godność to wybitna organizacja, nagroda to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Tym bardziej jest to dla mnie wielkim zaszczytem, ponieważ są to ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę, a w III RP nigdy nie zdradzili swoich ideałów. Mimo upływu lat, w dalszym ciągu konsekwentnie walczą o to samo – mówiła Dorota Kania po uroczystości „Dziennikowi Bałtyckiemu”.