Dostawcy pyszne.pl w poniedziałek 19 grudnia rozpoczęli strajk. Domagają się dopłat za pracę w weekendy

Platforma Pyszne.pl niedawno ogłosiła dodatki za pracę weekendową dla dostawców jedzenia w Krakowie oraz Wrocławiu. Decyzja ta sprawiła, że kurierzy z innych miast poczuli się niesprawiedliwie traktowani przez pracodawcę. Wtedy narodził się pomysł strajku, który początkowo miał odbyć się tylko w Lublinie, lecz ostatecznie akcja rozprzestrzeniła się na cały kraj.

Strajk dostawców pyszne.pl rozpoczął się w poniedziałek 19 grudnia. To główny dzień protestu, lecz cała akcja może potrwać do końca tygodnia. Strajkować zamierza od 70 do nawet 80 proc. wszystkich pracowników zarówno z największych miast (Kraków, Warszawa), jak i tych mniejszych m.in. Bielsko-Biała, Gliwice, Ruda Śląska, Rzeszów, Radom oraz Częstochowa.

Kurierzy podkreślają, że potrzebne są nie tylko dopłaty weekendowe, ale także dopłata za pracę w trudnych warunkach pogodowych. Zimą liczba składanych zamówień rośnie, a panujące warunki utrudniają bezpieczną jazdę i wydłużają czas dostawy. Warto też zaznaczyć, że znaczna część, pracowników dostarcza jedzenie na rowerach lub motorowerach.