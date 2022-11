Dotacja dla hospicjum z Chojnic. Legalna wypłata i wątpliwości po tragicznym pożarze Maciej Naskręt

2,2 mln zł wpłynęło na konta hospicjum Fundacji Palium z Chojnic. Pieniądze pochodzą z kasy Marszałka Województwa Pomorskiego. To unijna dotacja w ramach RPO. W placówce w 2020 r. w wyniku pożaru zginęły cztery osoby, a 20 trafiło do okolicznych szpitali. Władze fundacji do dzisiaj zarządzają placówką i odpowiadają za tamte wydarzenia przed sądem w postępowaniu karnym. Władze samorządu województwa z kolei twierdzą, że dotację przyznano zgodnie z prawem, natomiast opozycja w Sejmiku Województwa przekonuje, że sytuacja moralnie jest niedopuszczalna.