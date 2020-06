Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców od Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski można składać od 24 czerwca 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Bon turystyczny 500 zł na wakacje. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział dodatkowe pieniądze dla każdego dziecka

Do 30 proc. kosztów kwalifikowanych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane aż w 100 proc. Z tej puli można kupić np. niezbędne środki ochrony osobistej czy preparaty do dezynfekcji.

- Wnioski będzie można składać od 24 czerwca - dodaje rzecznik. - Należy to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną w generatorze wniosków aplikacyjnych. Dodatkowo wersję papierową formularza z załącznikami należy wysłać do ARP nie później niż następnego dnia i trzeba to zrobić pocztą tradycyjną.