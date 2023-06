Dramat na Bałtyku. Matka skoczyła za dzieckiem które wypadło z promu Stena Line

Tragedia na promie Stena Line. Co się stało na środku Morza Bałtyckiego? 29.06.23

O godz. 16:20 kapitan statku nadał sygnał "Mayday", którzy pierwsi odebrali Szwedzi. Prom znajdował się wówczas ok. 55 mil (jest to ok. 100 km) na północ od Rozewia. Akcję ratunkową rozpoczęły szwedzkie służby SAR. W poszukiwaniach dwójki pasażerów brała udział też polska Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, która skierowała śmigłowiec z Darłowa.

Tuż przed godziną 18:00 podano informacje, że dwójka zaginionych została wyłowiona z wody. Jedna osoba została odnaleziona przez załogę helikoptera szwedzkiego SAR, który przetransportował poszkodowaną do szpitala. Drugiego pasażera miał zostać wyłowiony przez załogę łodzi ratunkowej Stena Line.

Z informacji podanej w mediach wynika, że kobieta skoczyła za dzieckiem, które wypadło za burtę. Jak donoszą, dziecko ma 7 lat, matka 36 lat - oboje posiadają polskie obywatelstwo.