Dramatyczna frekwencja na meczach Lechii Gdańsk. Adekwatna do poziomu gry zespołu

Średnio na meczach Lechii w rundzie jesiennej obecnych było 6927 kibiców. To dziesiąty wynik w całej PKO Ekstraklasie. Lepsze pod tym względem były m.in. takie zespoły jak Śląsk Wrocław, Korona Kielce, Jagiellonia Białystok czy Cracovia.

Mimo wszystko trudno się dziwić, bo biało-zieloni grali tragicznie i dopiero po ostatnim zwycięstwie z Górnikiem Zabrze udało im się wydostać ze strefy spadkowej. Nie dało się patrzeć na grę gdańskiego zespołu. Był to podobny ból do tego, gdy oglądaliśmy popisy reprezentacji w starciu z Meksykiem. Do tego dochodzi pogłębiający się konflikt pomiędzy kibicami, a władzami Lechii, ceny biletów nieadekwatne do poziomu piłkarzy.

Wpływ na to ma wiele czynników, natomiast później oglądamy piękny stadion świecący pustkami.

Choć z drugiej strony, jeśli spojrzy się na taki Górnik Zabrze, to wyniki nie są rzeczą decydującą. Górnik zdobył jesienią zaledwie o trzy punkty więcej niż Lechia, a średnia frekwencja na jego meczach wyniosła ponad 15 tys., co mówi wiele.

Frekwencja na stadionach w Ekstraklasie: