Dramatyczne sceny w Gdańsku. Gdyby nie pomoc ludzi, ptaki czekałaby pewna śmierć...

Ptaki w Gdańsku potrzebowały pilnej pomocy. Interweniowali strażnicy miejscy

Do obu zdarzeń doszło w środę 3 maja 2023 r.

Zimorodek uratowany w Gdańsku

Jak miało się okazać, to nie był koniec interwencji związanych ze zwierzętami. Gdy tylko młody ptak trafił do leczniczy przy ul. Kartuskiej, dyżurny skierował strażniczki na ul. Panieńską. Doszło tam do „bójki” między innymi zwierzakami.