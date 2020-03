Dramatyczny apel ratowników medycznych. „Wszyscy wspierają szpitale, a o nas zupełnie zapomniano!”. Pomóc może każdy!

- Paradoks i absurd – ratownicy medyczni jako pierwsi trafiają do chorych, którzy mogą być już zarażeni, to oni najwięcej ryzykują, są na pierwszej linii frontu. Powinni być najlepiej zabezpieczeni. Tymczasem prawda jest brutalna – w karetkach brakuje rękawiczek, gogli, kombinezonów i środków dezynfekujących. Wyjeżdżając tak do pacjentów, narażają siebie i nas! - alarmują przedstawiciele fundacji „Mam serce”. - Każda forma wsparcia jest ważna, dziś walczymy o nas wszystkich! Każdemu teraz jest ciężko, ale wystarczy niewiele (10 czy 20 zł), by zapewnić pełną ochronę jednemu pracownikowi pogotowia!

Fundacja zamierza uzbierać 100 tys. zł na zakup 10 tys. maseczek i 10 tys. fartuchów chirurgicznych.