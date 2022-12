Dresy mogą być bardzo eleganckie. Zobacz, jak je noszą znane Polki i dojrzałe kobiety. Stawiają na nie Agata Młynarska i Magda Gessler

Dresy to jeden z najmodniejszych i najlepszych wyborów na sezon zimowy . Nie dość, że są wygodne, to możesz się w nich prezentować stylowo i elegancko. Świadczą o tym stylizacje polskich gwiazd, które pokazały się w tym oryginalnym wydaniu.

Agata Młynarska w stylowym dresie

Stylizacja świetnie wpisuje się w tegoroczne trendy – czyli elegancja połączona z wygodą. Ubranie jest utrzymane w kolorach bieli i granatu, do tego gwiazda włożyła modne buty. Wystarczy dobrać do tego oryginalną puchówkę, która podkreśli kobiecą figurę i masz gotową stylizację na wyjście.

- Dres – podobnie jak buty – musi być miękki i ciepły. Ten biało-granatowy (…) służy do bardziej wyjściowych wyjść.

Agata Młynarska to kobieta dojrzała, która od lat zachwyca swoim wyglądem i doborem stylizacji. Dziennikarka pokazała ostatnio, jak można wyglądać stylowo w dresie. Jak sama napisała:

Magda Gessler w ciepłym dresie

Autorka „Kuchennych rewolucji” znana jest z ostrego języka, ale także idealnego doboru kreacji do swojej figury. Zazwyczaj podziwiać ją można w obcisłym dole i obszerniejszych tunikach. Jednak tym razem przyodziała spodnie dresowe ze ściągaczem na dole nogawki i w tym samym kolorze bluzę rozpinaną na suwak. Gwiazda do tej stylizacji dołączyła bluzkę z falbankami, dzięki czemu całość wygląda bardzo gustownie.

Dresy idealne dla dojrzałych kobiet? Zobacz, jak je modnie nosić

Kobiety dojrzałe zazwyczaj mają już swój wypracowany styl ubierania. Jednak nie stoi nic na przeszkodzie, aby nieco go zmienić i rozważyć zakup dresów, które naprawdę prezentują się stylowo. Można je łączyć z wieloma innymi częściami garderoby, nie tracąc swojego charakteru. Świetnie wyglądają z kurtką jeansową lub skórzaną ramoneską. Pod bluzę można założyć bluzkę z falbankami, jak to zrobiła Magda Gessler lub białą, dłuższą koszulę. A jakie buty założyć do spodni dresowych? Pasować będą zarówno te sportowe – sneakersy, adidasy lub białe trampki, a w chłodniejsze dni botki skórzane nawet te na obcasie.