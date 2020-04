Drewniana rzeźba Chrystusa z koroną w kształcie koronawirusa stanęła pod kościołem św. Jerzego

Ta rzeźba odzwierciedla mój obecny stan ducha. Przedstawia ona problem, który my, jako ludzie na świecie, dołożyliśmy naszemu Zbawicielowi. Jezus i tak niósł ciężki krzyż, dodatkowo niesie wszystkie nasze błędy, zaniechania, grzechy. To wygląda tak, jakbyśmy dążyli do samozagłady. Swoim dziełem chciałem pokazać, że jedynie Jezus potrafi nas z tego wydźwignąć, a jednocześnie chciałem pokazać, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za narastanie tego wszystkiego, co się dzieje