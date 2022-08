Drewno opałowe "szybko schodzi". Ile kosztuje w nadleśnictwie, a ile w internecie?

Ceny drewna opałowego. Ile kosztuje?

W Nadleśnictwie Gdańsk klienci częściej pytają o drewno opałowe, zwiększyła się też jego sprzedaż.

- W tym roku zainteresowanie kupnem drewna opałowego wzrosło, widzimy je w częstszych pytaniach o ten rodzaj surowca, ale także w wielkości sprzedaży Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, stale zwiększamy dostępność drewna opałowego dla klientów indywidualnych. Te osoby mają pierwszeństwo w zakupie surowca opałowego poprzez detaliczny kanał dystrybucji. Dodatkowo wyznaczamy jak największą liczbę działek do pozyskiwania gałęzi opałowych, czyli najtańszego drewna. Nadleśnictwo koordynuje sprzedaż drewna opałowego. Każda osoba zainteresowana kupnem może telefonicznie lub mailowo zgłosić do nas swoje zapotrzebowanie, a my skontaktujemy się z nią, gdy drewno będzie gotowe do odbioru. Ceny drewna opałowego oferowanego odbiorcom przez Nadleśnictwo utrzymają się na przystępnym cenowo poziomie i nie ulegają gwałtownym zmianom – informuje Łukasz Plonus rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk.