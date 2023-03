Droga Krzyżowa brzegiem Morza. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o pokój na świecie. "Każdy ma swoje Westerplatte"

Modląc się o pokój na świecie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, drogę krzyżową wierni rozpoczęli od wprowadzenia krzyża do kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku Jelitkowie.

- Modlitwa uczy Bożych metod działania, oczyszcza ze wszystkiego, co oddziela od Boga i ludzi, co zagraża jedności – mówił Jan Paweł II w 1998 roku. - Modlitwa chroni przed pokusą małoduszności, ciasnotą serca i umysłu; ona wznosi spojrzenie człowieka do oglądu spraw z Bożej perspektywy i toruje drogę łasce Bożej do serca człowieka.