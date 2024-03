Droga na Euro 2025 wiedzie przez Gdynię. Mecz Polska - Austria 9 kwietnia 2024 roku o godz. 18. Bilety na spotkanie Polek

Mecz kobiet Polska - Austria na stadionie miejskim w Gdyni 9.04.2024

Podopieczne selekcjonerki Niny Patalon po raz trzeci zawitają na stadion miejski przy ul. Olimpijskiej w Gdyni. I po raz trzeci grać będą mecz o stawkę. Tak było 7 kwietnia 2022 roku, kiedy to w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2023 rozbiły w proch Armenię 12:0. Tak było także 26 września 2023 roku, kiedy w ramach Ligi Narodów Kobiet pokonały 2:1 Ukrainki.

We wtorek, 9 kwietnia 2024 roku o godz. 18 reprezentacja Polski kobiet rozpocznie spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2024. O zwycięstwo będzie tym razem bardzo trudno, bo biało-czerwonym przyjdzie mierzyć się z Austriaczkami. A to zespół, ze światowej czołówki. Zresztą każda z drużyn narodowych w tych kwalifikacjach "na papierze" prezentuje się lepiej od naszych piłkarek.