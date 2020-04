Drogi rowerowe w Gdańsku. Budowa drogi rowerowej przy al. Grunwaldzkiej. Będą trudnienia!

Odcinek od budynku Klubu Żak do budynku Pawilonu Meblowego (prawa strona chodnika idąc w kierunku Sopotu)

· zostanie zawężony chodnik

· zostanie wyłączony z ruchu pas wjazdowy i wyjazdowy do CH City Meble

· przystanek autobusowy nr 1796 „Wojska Polskiego” zostanie przeniesiony na wys. Budynku klubu Żak (przed ul. Braci Lewoniewskich). Wyłączona zostanie na tym odcinku ścieżka rowerowa z ruchu



Odcinek od wjazdu do CH OLIWA do stacji benzynowej (prawa strona idąc w kierunku Sopotu)

· wyłączona zostanie z ruchu samochodowego droga serwisowa (o przebiegu równoległym do Al. Grunwaldzkiej),

· ruch pieszy bez zmian



Koszt budowy nowej trasy rowerowej wyniesie ok. 2,6 mln złotych. Umowa została podpisana w pierwszej połowie marca. Trasa powstanie na odcinku od ul. Kołobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich. Prace mają potrwać do lipca 2020 r.