Drożej w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej i Polregio. Za bilety zapłacimy o około 15 proc. więcej

– Drożeje energia elektryczna. Rosną także koszty pracy. Dlatego jesteśmy zmuszeni wprowadzić nowe ceny jednorazowych i miesięcznych biletów kolejowych, sprzedawanych w ramach Taryfy Pomorskiej – poinformował niedawno Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Droższe bilety stały się faktem - średnio podwyżka wynosi 15 proc. Oznacza to, że np. najtańszy bilet normalny w strefie do 6 km kosztować będzie 4,80 zł. Natomiast za bilet z Gdańska do Słupska (121 km) zapłacimy 28,30 zł. Ale nowe ceny to nie jedyna zmiana w taryfach. W przypadku biletów okresowych – najtańszy bilet miesięczny zdrożeje z 94 do 108 zł, a za bilet z Gdańska do Słupska zapłacimy nie 252, a 289 zł.

Zmiana cen biletów, sprzedawanych w ramach Taryfy Pomorskiej - od 1 sierpnia mat. prasowe Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Podobne, a nawet wyższe podwyżki cen biletów, wprowadzają również inne samorządy w Polsce. Na przykład na Śląsku podróżni będą płacić nawet do 25 proc. więcej. Samorząd województwa pomorskiego poinformował również, że w celu złagodzenia negatywnych skutków podwyżek cen biletów, wprowadził specjalną promocję. Przez pół roku, do 31 stycznia 2023 r. bilety kupowane w kanałach elektronicznych, będą tańsze o 7,5 proc. Chodzi tu o zakup przez aplikacje mobilne i platformy internetowe – informuje marszałek. W przypadku biletów kupionych elektronicznie ceny wyniosą: najtańszy bilet jednorazowy – 4,44 zł, najtańszy bilet miesięczny – 99,90 zł. Obecnie około 40 proc. biletów kupowanych jest właśnie poprzez internet.

Zmiana cen biletów, sprzedawanych w ramach Taryfy Pomorskiej - od 1 sierpnia mat. prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Wzrosną również ceny biletów na pociągi spółki Polregio w taryfie ogólnopolskiej. Przewoźnik podał, że najtańszy bilet w taryfie ogólnopolskiej w strefie do 5 km, zamiast 4,90 zł, kosztuje 5,60 zł. Przejazd na dystansie od 21 km do 25 km zdrożeje z 9,60 zł do 11 zł, a od 48 km do 53 km z 16,50 zł do 19 zł. Za bilet miesięczny imienny na popularnym dystansie od 21 km do 25 km trzeba będzie zapłacić 256 zł zamiast 222 zł. Bilet turystyczny drożeje z 48 zł na 55 zł. Bilet Mini turystyczny z 39 na 45 zł. REGIOkarta to wydatek 160 zł/200 zł, do tej pory było to 140/175 zł. Przewóz psa drożeje z 4,50 na 5 zł, a roweru z 7 zł na 8 zł.