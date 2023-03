Droższe bilety komunikacji miejskiej już od poniedziałku. Ile zapłacimy od kwietnia?

Już od kwietnia wzrosną ceny biletów na Pomorzu. To dotyczy także Trójmiasta, kiedy to od poniedziałku, 3 kwietnia, zapłacimy więcej za bilety 75-minutowe. Wyższe opłaty uchwalono w Gdyni, Gdańsku oraz Sopocie na sesjach rad miasta.

Komunikacja miejska drożeje od 3 kwietnia

To długo zapowiadana i "wyczekiwana" zmiana, która miała wejść w życie wraz z systemem Fala. Wprowadzenie tego drugiego opóźniło się i ziści się dopiero w lipcu. Podwyżka cen będzie jednak nam towarzyszyć już od 3 kwietnia i, jak przekonują przedstawiciele samorządów, nie mają one nic wspólnego z Falą, tylko m.in. ze wzrostem cen energii, paliw oraz inflacją. CZYTAJ WIĘCEJ: Pomorze. System Fala oznacza podwyżki. Znów zapłacimy więcej za bilety! Już od poniedziałku, 3 kwietnia, w Gdańsku zapłacimy 4,80 zł za bilet jednorazowy oraz 6 zł za bilet 75-minutowy. W przypadku tego drugiego mamy do czynienia z podwyżką o 25 procent. Bilet dobowy będzie natomiast kosztował 22 zł, a więc drożej o 4 zł. Do poniedziałku kupimy też bilet miesięczny w starej cenie (109 zł), ale od przyszłego tygodnia zapłacimy 117 zł. Ulgi będą tak jak do tej pory obliczane na podstawie procentów tej stawki.

Gdynia, Sopot i Wejherowo też zapłacą więcej

W Gdyni sytuacja będzie niemalże identyczna. Za bilet jednoprzejazdowy na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych zapłacimy 4,80 zł. 75-minutowy, czyli ten umożliwiający przesiadkę, będzie kosztował 6 zł. Bilety 24-godzinne będą w tej samej cenie, co w Gdańsku - 22 zł. Bilety okresowe także się zmienią. Za imienny na linie zwykłe i nocne zapłacimy 103 zł, natomiast na okaziciela będzie to 122 zł. W przypadku zakupu miesięcznego wraz z liniami pospiesznymi będzie to odpowiednio 115 zł oraz 136 zł.

Sopot nie będzie wyjątkowy w tej kwestii. Tutaj także opłata za bilet jednoprzejazdowy będzie kosztować 4,80 zł, a bilet 75-minutowy z przesiadkami 6 zł. W przypadku biletu miesięcznego będzie to 81 zł, gdzie wcześniej było to 74 zł.

Zmiany te dotkną także m.in. Wejherowa. Tutaj będziemy mieli z pierwszymi od lat podwyżkami cen biletów. I, podobnie jak w Trójmieście, będzie to 4,80 zł za bilet jednoprzejazdowy i 6 zł za 75-minutowy. Imienny bilet miesięczny wzrośnie z 98 do 118 zł. Opłata za 24 godziny to 22 zł, a pięć dni przejazdów będzie nas kosztować 32 zł.

