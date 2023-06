Drugi dzień Święta Wolności w Gdańsku. Zobacz, co działo się na terenach postoczniowych!

Drugi dzień Święta Wolności w Gdańsku. Fotorelacja z wydarzenia

W Strefie Społecznej w sobotę rozpoczęła się akcja profrekwencyjna pod hasłem "Nie śpij, bo Cię przegłosują". Inicjatywa ta ma zachęcić obywateli do wzięcia udziału w jesiennych wyborach parlamentarnych. Hasło odnosi się do tego z 1989 roku, które poprowadziło do zwycięstwa demokratycznych kandydatów na posłów i senatorów.

W sobotę i niedzielę centrum Święta Wolności i Praw Obywatelskich są tereny postoczniowe. W tym roku do Gdańska przybyło 150 organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich i grup nieformalnych z całej Polski, m.in. Łodzi, Krakowa, Warszawy, Iławy, Kwidzyna, Leszna i oczywiście Gdańska. Dołączyć do nich może każdy. Aktywiści spotykają się z obywatelkami i obywatelami indywidualnie, a także podczas publicznych debat, warsztatów i prelekcji. Siedem głównych rozmów zostanie poświęconych – Pokoleniom wolności. Udział w debatach wezmą m.in. Elżbieta Zapendowska, Daniel Qczaj, Piotr Cyrwus, Andrzej Wrona czy Zygmunt Chajzer.