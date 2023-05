Drugie podejście Zdunka Wybrzeża Gdańsk do meczu w Łodzi. Pora na odrabianie żużlowych zaległości

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 4.05.2023

Nie ma wątpliwości, że podopieczni doświadczonego trenera Marka Cieślaka zaliczają się do grona faworytów do awansu. Układ sił jest więc jasny i to gospodarze czwartkowego spotkania są wyżej notowani. W kwietniu zdołali rozegrać trzy spotkania. Na inaugurację nieznacznie przegrali w Bydgoszczy z Polonią 41:49, a następnie zanotowali dwie wygrane. Najpierw w Poznaniu z PSŻ-etem 47:43, a później w minioną niedzielę u siebie z niemieckim Landshut Devils 50:40.

Na początku sezonu 2023 w ekipie z Łodzi wyróżniają się 41-letni Duńczyk Niels Kristian Iversen (32 punkty w trzech spotkaniach), 32-letni Jakub Jamróg (30 punktów), 31-letni Fin Timo Lahti (29) oraz 24-letni Mateusz Tonder (22).

