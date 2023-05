Duathloniści opanowali lotnisko w Gdańsku. 94 sportowców rywalizowało indywidualnie, a startowały jeszcze zespoły sztafetowe

II Nocny Duathlon w Porcie Lotniczym Gdańsk 28.05.2023

94 zawodników, 9 sztafet dwuosobowych oraz 4 sztafety trzyosobowe uporały się z trudami płaskiej niczym stół trasy, na której przez większość czasu kołują lub wyjeżdżają na start samoloty w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Sportowcy ścigali się pod osłoną nocy, kiedy to ruch samolotów był wstrzymany.

Startujący indywidualnie mieli do pokonania 5 km biegiem, 15 km na rowerze i na koniec czekał ich ostry finisz biegowy na odcinku 2,5 km. W nocy z soboty 27 maja na niedzielę 28 maja 2023 roku najszybszy okazał się warszawiak Wojciech Szyp. Jego rezultat to 50 minut i 38 sekund. Kolejni na mecie gdynianin Jan Krakowski oraz Lucjan Wydrowski z Chmielna stracili do niego kilka minut.

Co ciekawe, takiego tempa co zwycięzca nie udało się wytrzymać nawet zawodnikom startującym w sztafetach. A do wyboru były zespoły dwuosobowe i trzyosobowe. W tej pierwszej grupie najlepsi okazali się gdańszczanie Krzysztof Stypułkowski oraz Łukasz Gołaszewski z Easyrunning.pl, którzy uzyskali czas łączny 51 minut i 33 sekund. W rywalizacji sztafet trzyosobowych wygrał zespół Lufthansa System Poland Active w składzie: Maciej Osielski, Wiesława Stachańczyk i Piotr Papuziński. Ich łączny czas to 1 godzina, 1 minuta i 32 sekund.